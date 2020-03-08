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Украинские дипломаты должны «затащить» в Киев иностранных лидеров, которые отправятся на празднование Дня Победы в Россию, чтобы они сначала приехали на Украину. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По его словам, такое развитие событий реально, поскольку Европа отмечает этот праздник 8 мая. Бывший министр считает, что не все приглашённые в Москву западные лидеры смогут приехать в Россию 9 мая.

Если они всё-таки поедут, а это большое «если», то было бы хорошо, чтобы они посетили Киев. А то как — в Москву едут, а в Киев не едут? — удивился Климкин.

Он считает, что в Москве они будут обсуждать Украину с президентом России Владимиром Путиным, а Киеву такое развитие событий невыгодно. Климкин подчеркнул, что Россия может с помощью президента США Дональда Трампа или лидера Франции Эммануэля Макрона предложить Украине какой-либо неподходящий вариант в будущем.

По его словам, Киев должен сделать всё необходимое, чтобы президенты США и Франции, а также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заехали в Киев.

Украинская дипломатия должна всё сделать, чтобы их «затащить». Если они просто заедут в Москву, это будет катастрофа. Если они заедут в Киев, это будет тоже катастрофа, но меньшая, — заявил Климкин порталу «Обозреватель».