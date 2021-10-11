На Украине назвали условие мира с Россией

Между Украиной и Россией может быть только «гибридный мир», заявил телеканалу «Обозреватель» бывший глава украинского МИД Павел Климкин. При этом он добавил, что зарубежные партнёры должны помочь Киеву в сдерживании Москвы.

Экс-министр отметил, что не является сторонником военного конфликта с Россией. По его словам, армия Украины сильна морально, но военной мощи ей не хватает.

Конечно, я за то, чтобы мы не вели боевых действий. Но мы все прекрасно понимаем, что с Россией возможен только гибридный мир, — сказал Климкин.

Он подчеркнул, что обязательным условием такого мира является поддержка Украины западными партнёрами.

Ранее Климкин заявил, что в случае войны с Россией Украина сможет одержать победу только благодаря силе и жёсткости США. По его мнению, только президент США Джо Байден может поставить «красные линии» в вопросах глобальной политики российскому лидеру Владимиру Путину. Главы европейских государств на это не способны, «как бы они ни работали».