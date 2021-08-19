Климкин назвал единственный способ остановить Россию

Киев может «остановить» Россию только при помощи США. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Оценивая ситуацию на Среднем Востоке, Климкин
Вывод прост: неудача в борьбе за «новый Афганистан» может привести к свертыванию борьбы за новые демократии, в частности, за новую Украину. А нам общий успех с США необходим — только с ними можно остановить Россию, — написал Климкин.
При этом экс-министр предостерёг местных политиков от попыток что-либо получить от США, воспользовавшись затруднениями Вашингтона из-за ситуации в Афганистане.
Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. 15 августа СМИ сообщили, что талибы контролируют все пограничные переходы. Позже стало известно, что боевики вошли в Кабул и захватили дворец президента страны.