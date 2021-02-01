Климкин испугался речи Путина на форуме в Давосе

https://static.news.ru/photo/0b34a5f6-7e79-11e9-89d4-fa163e074e61_660.jpg Павел Климкин Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин оценил речь президента России Владимира Путина, произнесённую им на днях на форуме в Давосе. Экс-дипломат, в частности, сравнил выступление российского лидера с так называемой Мюнхенской речью 2007 года и посетовал, что к нынешнему высказыванию Путина напрасно внимательно не прислушались.

Комментируя выступление президента РФ у себя на странице в Facebook, Климкин в том числе заявил о «шантаже» со стороны России и призвал рассматривать речь в качестве «начала торгов» с новой американской администрацией.

Также бывший глава украинской дипломатии заострил внимание на прошедшем в конце января в Донецке форуме «Русский Донбасс», где прозвучали призывы присоединить регион к РФ. По мнению Климкина, это говорит о готовности Москвы действовать по «абхазскому сценарию».

Ранее сообщалось, что зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что его разочаровала позиция президента Украины Владимира Зеленского по ситуации в Донбассе. По словам политика, украинский лидер не выполнил ни одного из своих обещаний, данных избирателям. Об этом писал NEWS.ru.