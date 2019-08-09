Донбасс является своеобразным рычагом контроля над Украиной и её геополитическим выбором, если она в этом плане будет свободной, это станет концом России, заявил глава украинского МИДа Павел Климкин.
По его мнению, договориться с российским лидером Владимиром Путиным по Донбассу невозможно, поэтому Украина должна притвориться разрушенной, чтобы незаметно восстановить всю страну.
РФ нужно показать, что у нас тотальный хаос, чтобы «восстановить» страну. Возможность свободного выбора для украинцев — это конец России, — считает министр.
Он призвал продолжать противостоять «российской агрессии», передаёт «Обозреватель».
Ранее Климкин опроверг информацию о ссоре с российским коллегой Сергеем Лавровым во время переговоров в Париже. По словам дипломата, беседа не закончилась руганью, однако диалог был наполнен эмоциональными моментами, писал News.ru.