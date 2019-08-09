https://static.news.ru/photo/7a76ffa6-bb85-11e9-9d80-fa163e074e61_660.jpg Павел Климкин Фото: Olena Khudiakova/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Донбасс является своеобразным рычагом контроля над Украиной и её геополитическим выбором, если она в этом плане будет свободной, это станет концом России, заявил глава украинского МИДа Павел Климкин.

По его мнению, договориться с российским лидером Владимиром Путиным по Донбассу невозможно, поэтому Украина должна притвориться разрушенной, чтобы незаметно восстановить всю страну.

РФ нужно показать, что у нас тотальный хаос, чтобы «восстановить» страну. Возможность свободного выбора для украинцев — это конец России, — считает министр.

Он призвал продолжать противостоять «российской агрессии», передаёт «Обозреватель».

Ранее Климкин опроверг информацию о ссоре с российским коллегой Сергеем Лавровым во время переговоров в Париже. По словам дипломата, беседа не закончилась руганью, однако диалог был наполнен эмоциональными моментами, писал News.ru.