Климкин боится, что Закарпатье станет «вторым Крымом»

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Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что шутка премьер-министра Словакии Игора Матовича про передачу Закарпатья России в обмен на вакцину против COVID-19 «Спутник V» — это шутка «по Фрейду».

Инцидент произошёл в минувший вторник. Премьер-министр Словакии в интервью радио Expres сообщил, что пообещал России за поставку «Спутника V» Закарпатскую Украину.

Ничего я не обещал, лишь стремился обеспечить поставку вакцины, — сразу же добавил он.

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в социальной сети Facebook отметил , что данная шутка оказалась «по Фрейду», ибо в «некоторых головах» есть мнение, будто бы Закарпатье не принадлежит Украине. Дипломат отметил, что было бы «грустно и неправильно», если бы в результате история ограничилась только публичными извинениями.

Не хочется, чтобы Закарпатье стало «вторым Крымом». Вы можете сказать, что до этого далеко и будете правы, но риски тоже безумны — от клановости и контрабанды до иностранного влияния, прежде всего российского, — написал Павел Климкин.

Он также призвал к постоянной работе для того, чтобы в Закарпатье было «больше Украины».

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал «пощёчиной» совместное фото вице-премьера Олега Уруского с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Снимок был сделан в ОАЭ на выставке IDEX 2021, которая проходит в Абу-Даби. Об этом писал NEWS.ru.