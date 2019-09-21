Посвящённое климатическим проблемам многолюдное шествие в Париже переросло в массовые беспорядки и стычки с полицией.
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Организации Greenpeace France и Youth For Climate призвали добропорядочных граждан покинуть шествие. Полиция использовала дубинки, слезоточивый газ и дымовые шашки в попытке прекратить беспорядки. Часть демонстрантов была задержана. В районе площади Италии члены Black block попытались возвести баррикады и кидали в правоохранителей бутылки.
Ранее, как передавал News.ru, глава дипкорпуса ЕС Федерика Могерини в специальном обращении рассказала об угрозе мировой стабильности от изменения климата.