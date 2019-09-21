https://static.news.ru/photo/322b2378-dc8a-11e9-aa3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nantes Estelle Ruiz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Посвящённое климатическим проблемам многолюдное шествие в Париже переросло в массовые беспорядки и стычки с полицией.

Об этом сообщает РИА Новости . Зачинщиками беспорядков стали представители движения Black block. Они начали разбивать витрины магазинов, оставлять граффити на стенах и громить автобусные остановки. Также они подожгли несколько мусорных баков.

Организации Greenpeace France и Youth For Climate призвали добропорядочных граждан покинуть шествие. Полиция использовала дубинки, слезоточивый газ и дымовые шашки в попытке прекратить беспорядки. Часть демонстрантов была задержана. В районе площади Италии члены Black block попытались возвести баррикады и кидали в правоохранителей бутылки.

Ранее, как передавал News.ru, глава дипкорпуса ЕС Федерика Могерини в специальном обращении рассказала об угрозе мировой стабильности от изменения климата.