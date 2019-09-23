https://static.news.ru/photo/4b7584c8-de0a-11e9-96b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Несколько сотен клиентов британской туристической компании Thomas Cook, объявившей о своей ликвидации, не собираются прерывать отдых на Сицилии раньше времени.

В нашей гостинице сейчас находятся примерно 200 туристов, прибывших по линии Thomas Cook. Это прежде всего британцы, а также немцы и французы, — рассказал РИА Новости представитель отеля Sentido Acacia Marina из курортного города Марина-ди-Рагуза.

По его словам, люди получают удовольствие от замечательной погоды, купаются, загорают и пока особо не беспокоятся, правда вопросы по поводу возвращения домой иногда задают.

Ранее News.ru писал, что одна из старейших туристических компаний в мире, британская Thomas Cook объявила о начале процедуры ликвидации 23 сентября. Это произошло из-за крупных финансовых задолженностей и невозможности акционеров прийти к соглашению о будущем предприятия.