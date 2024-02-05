Кличко заявил, что украинцы поверили в ВСУ благодаря Залужному Кличко призвал прекратить интриги после сообщений об отставке Залужного

Фото: Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Мэр Киева Виталий Кличко после сообщений о предстоящей отставке главы ВСУ Валерия Залужного призвал остановить политические интриги и внутреннюю борьбу. В своем Telegram-канале градоначальник также написал, что «во многом благодаря именно Залужному украинцы по-настоящему поверили в вооруженные силы».

Генерал Валерий Залужный прошел много сложных моментов. Только он сам знает, сколько на самом деле... Но, к сожалению, сегодня настал момент, когда политика может перевесить здравый смысл и интересы государства. И этот момент зависит не от Залужного, — говорится в сообщении.

Также мэр понадеялся на то, что власти страны осознают серьезность своих шагов, а также полноту ответственности. По его мнению, в приоритете сейчас — «боеспособность и слаженность армии и единство общества».

Но прекратите, наконец, политические интриги и внутреннюю борьбу, — заключил Кличко.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что раздумывает о «замене ряда руководящих лиц государства, не только в военной сфере». По его словам, речь идет об отставке всей управленческой группы, в том числе и главкома ВСУ Валерия Залужного.

5 февраля Залужный опубликовал в соцсети пост, поздравив с днем рождения главу Генштаба Сергея Шапталу. Это сообщение вызвало споры среди пользователей по поводу возможной отставки генерала. По мнению некоторых из них, главнокомандующий попрощался с украинцами, так как использовал некоторые слова в прошедшем времени.