Кличко заявил, что половина Киева остается без тепла

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Половина Киева остается без теплоснабжения, заявил мэр города Виталий Кличко в Telegram. Он отметил, что в столице полностью восстановлено водоснабжение и на две трети возобновлена подача электричества.

Водоснабжение вернули всем жителям столицы. Половина киевлян — уже с теплом, и мы работаем, чтобы восстановить его всем жителям города. С энергоснабжением сейчас 2/3 киевлян. Но графики аварийных отключений применяются. Потому что дефицит электроэнергии значительный. И энергетики просят и дальше экономить, — написал Кличко.

Утром 16 декабря прогремели взрывы в Киеве, Харькове, Кривом Роге, Днепре и Запорожье, в Киевской, Харьковской, Полтавской, Николаевской, Хмельницкой, Житомирской, Одесской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины. На всей территории страны объявлена воздушная тревога.

Кличко сообщил, что 16 декабря в городе было остановлено движение на всех линиях метро. Он также отметил, что во всех районах столицы наблюдаются перебои с водоснабжением. Мэр призвал жителей запасаться технической и питьевой водой.

17 декабря в метро Киева движение поездов возобновилось, подчеркнул градоначальник.

Накануне была приостановлена работа метро в Харькове. В Сети появились видео эвакуации пассажиров из поездов, остановившихся в тоннелях.