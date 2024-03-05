Кличко высказался о возможной замене Зеленского Кличко назвал ошибкой создание картеля против Зеленского

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Виталий Кличко

Создавать картель против действующего президента Украины Владимира Зеленского было бы ошибкой, заявил мэр Киева Виталия Кличко в интервью газете La Repubblica. По его словам, сначала страна должна выиграть конфликт с Россией. Более того, пока этого не произойдет, на Украине не должны проводиться никакие выборы, уверен он.

Было бы большой ошибкой создавать сегодня картель против Зеленского. <...> Сначала мы должны защитить страну, — сказал Кличко.

Также в интервью газете мэр украинской столицы назвал отставку Валерия Залужного с поста главкома ВСУ серьезной ошибкой Зеленского. Он считает, что украинский лидер был обязан объяснить причину решения, из-за которого многие в стране «почувствовали растерянность и отчаяние».

Тем временем, украинский президент заявил о планируемых кадровых назначениях в Силах обороны страны. При этом он не стал уточнять, какие именно перестановки произойдут. Перед этим он дал карт-бланш на смену военачальников новому главкому ВСУ Александру Сырскому. По словам украинского лидера, новые назначенцы должны иметь знание фронта, реальных нужд военнослужащих, а также стремление достичь «украинских целей». Зеленский отметил, что ожидает детальный доклад и конкретные предложения по любой перестановке кадров.