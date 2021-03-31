Кличко введёт тотальный карантин в Киеве

https://static.news.ru/photo/f936ff16-9226-11eb-a1c2-96000091f725_660.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Власти Киева решили ввести режим тотального карантина с понедельника, 5 апреля, как минимум на 11 дней. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Во время карантина будет приостановлена работа школ и детских садов, работодатели будут обязаны отправить сотрудников в отпуска или перевести на удалённую работу. Будут закрыты ярмарки, рынки, заведения общественного питания. Еду можно будет приобрести только навынос. Использовать общественный транспорт будет разрешено только киевлянам со спецпропусками.

У нас нет другого выбора. Иначе будут сотни смертей каждый день! — заявил Кличко.

Он пояснил, что в последние дни пандемия обрела форму «стремительной волны», а власти пытаются не допустить её критических последствий.

Большинство регионов Украины оказались в «красной зоне» по коронавирусу. Максимальный уровень опасности присвоен 13 регионам из 25. Красным обозначены Киев и Киевская область, Одесская, Ивано-Франковская, Сумская, Житомирская, Черниговская, Черкасская, Закарпатская и Николаевская области. В «жёлтой» зоне находится Харьковская область, ещё 11 областей помечены оранжевым — предупредительный уровень опасности. В «зелёной зоне» нет ни одного субъекта страны.

Как писал NEWS.ru, ведущий инфекционист Минздрава страны Ольга Голубовская заявила, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции на Украине обескураживает своим масштабом. Чиновница подчеркнула, что смертность от инфекции никогда прежде не была такой высокой. Она добавила, что медики устали сообщать людям о том, что их родственники умерли от коронавируса.