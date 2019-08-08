https://static.news.ru/photo/43a97302-b9e4-11e9-8ecb-fa163e074e61_660.jpg Виталий Кличко Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мэр Киева Виталий Кличко сравнил пост градоначальника с электрическим стулом. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Все говорят не сдаваться и не сдавать Киев назначенным сверху управляющим. Хочу заверить: я не собираюсь сдаваться. И не ради этого «электрического» кресла мэра, — отметил он.

Кличко посетовал на то, что его постоянно «поливают грязью». Он напомнил о том, что уже подал в суд на телеканал «1+1» и при необходимости сделает это ещё раз.

Команда президента Украины Владимира Зеленского стремится подкупить депутатов Киевсовета и сорвать следующее заседание, считает Кличко.

Как ранее писал News.ru, действующий мэр Киева объявил о решении баллотироваться на второй срок на этот пост. До этого Кличко был вызван на допрос по делу о возможных махинациях с землёй. Политик был допрошен в качестве свидетеля.