Кличко сообщил об обстреле Киева

Фото: Соцсети

Виталий Кличко

Несколько взрывов прогремело утром 26 июня в Шевченковском районе Киева. В один из жилых домов попала ракета, сообщил в своём Telegram-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко.

В жилом доме в Шевченковском районе, куда попала ракета, продолжаются поисково-спасательные работы. Под завалами люди. Часть жильцов эвакуировали, двоих пострадавших госпитализировали, — написал он.

Мэр добавил, что в двух других домах проходит эвакуация жильцов.

По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, ракета попала в девятиэтажный дом. Несколько верхних этажей здания разрушены, передаёт Telegram-канал «Политика страны».

Кроме того, глава Киевской областной госадминистрации Алексей Кулеба сообщил, что системами ПВО была сбита одна ракета. Её обломки упали в окрестностях одного из сёл. При этом никто не пострадал, разрушений нет, сообщает УНИАН.

Ранее агентство EADaily опубликовало результаты опроса читателей на тему спецоперации на Украине. 55% из них высказались за обстрелы центров принятия решения в Киеве, чтобы прекратить удары по Донецку. 36% выступили за регулярные удары по пунктам пропуска на западной границе Украины, 27% — начать ответные бомбардировки городов Западной Украины, а 16% считают допустимым уничтожить все мосты через Днепр.

В Минобороны России неоднократно подчёркивали, что российские войска в ходе спецоперации наносят удары исключительно по местам расположения военной техники ВСУ, по районам сосредоточения сил, а также по командным пунктам.