Кличко сообщил о взрыве в центре Киева Мэр Киева Кличко сообщил о взрыве в центре города

Фото: Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/globallookpress.com

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о то, что в Шевченковском районе города произошел взрыв. Соответствующая запись опубликована в Telegram-канале градоначальника.

Взрыв в Шевченковском районе — в центре столицы. Все экстренные службы следуют на место, — написал Кличко.

Через несколько минут он сообщил еще об одном взрыве.

Мэр также добавил, что детали происшествия последуют позже.

В свою очередь глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в соцсетях, что атаку по Киеву совершили дроны-камикадзе.

Утром 17 октября в областной военной администрации сообщили, что в Киевской области объявлена воздушная тревога.

В свою очередь украинский Пятый канал сообщает, что по состоянию на 06:15 воздушная тревога была объявлена в Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях страны.

Накануне вечером издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в Одессе. По данным агентства, власти косвенно подтвердили эту информацию и призвали сохранять спокойствие. Также сообщалось о том, что в Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях страны объявлена воздушная тревога.