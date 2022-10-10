Кличко сообщил о повреждении объектов критической инфраструктуры в Киеве

Фото: Соцсети

Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко в Telegram сообщил о повреждениях объектов критической инфраструктуры города. По словам мэра, ракеты поразили объекты в центре города в Шевченковском и Соломенском районах, также повреждения получил пешеходно-велосипедный мост через Владимирский спуск («Мост Кличко»).

Несколько попаданий в объекты критической инфраструктуры города. Есть пострадавшие. Все службы на местах работают, — написал мэр.

Он добавил, что станции Киевского метрополитена работают как укрытие, перевозка пассажиров приостановлена.

Все городские службы, указывает градоначальник, работают в режиме чрезвычайной ситуации

Утром 10 октября очевидцы сообщили о многочисленных взрывах в Киеве. Позже СМИ начали писать, что вслед за Киевом серия взрывов прогремела в Днепре, Львове, Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, после обстрелов в Киеве погибли пять человек, еще 12 получили ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к нации заявил, что на территории всей страны не утихает воздушная тревога. Он также попросил жителей не покидать укрытий.