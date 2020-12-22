Кличко сообщил о нападении на мэра Броваров

https://static.news.ru/photo/9ef90f50-444f-11eb-aa6d-fa163e074e61_660.jpg Игорь Сапожко Фото: Броварська міська рада/facebook.com

Мэр Броваров Игорь Сапожко был избит неизвестными. Об этом рассказал глава Ассоциации городов Украины и мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Как председатель Ассоциации городов я обратился в правоохранительные органы оперативно и открыто расследовать дело о нападении и избиении мэра Броваров Игоря Сапожко. Правоохранители должны установить и то, были ли такие действия злоумышленников попыткой политического давления на Сапожко накануне местных выборов в Броварах, где Игорь Сапожко баллотируется на пост мэра города, — написал Кличко.

22 декабря источники несколько украинских СМИ в правоохранительных органах сообщили, что на дом Сапожко в селе Гнидын Киевской области напали. По их данным, когда мэр находился со своей семьёй, его избили и ограбили.

Известия о том, что на некую семью из Броваров напали, в пресс-службе областного управления полиции подтвердили, однако личности их называть отказались.

Не можем пока подтверждать информацию о потерпевших, полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия. Группа неизвестных лиц в селе Гнидын проникла в дом, где напали на семью. Угрожая физической расправой, они украли деньги и изделия из золота, после чего исчезли в неизвестном направлении. Сейчас проходит ряд оперативно-разыскных мероприятий, — пояснили РИА Новости в полиции Киевской области.

При этом в мэрии Броваров сказали, что Сапожко со вторника взял больничный. В приёмной отметили, что «Игорь Васильевич сегодня не пришел на работу. Сказали, что заболел».

Как сообщал NEWS.ru, Виталий Кличко находится на втором месте в рейтинге доверия украинцев к политикам. На первом месте — президент Украины Владимир Зеленский. На третьем — бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман.