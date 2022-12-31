Кличко заявил, что один человек погиб и 20 пострадали при взрывах в Киеве

Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

31 декабря 20 человек пострадали и один погиб в результате ракетных обстрелов Киева, сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале. По его словам, 14 раненых граждан были доставлены в медицинские учреждения. Во время обстрела был ранен журналист из Японии, он госпитализирован.

В результате атаки один человек погиб, 20 пострадали. 14 человек были госпитализированы, шестерым врачи оказали помощь на месте, — написал Кличко.

Мэр Киева ранее сообщил, что один из взрывов прогремел между жилыми домами в Соломенском районе города. Еще два взрыва раздались в Печерском и Голосеевском районах. Кличко отметил, что есть разрушения.

Он добавил, что в Киеве после ракетных ударов без света остаются 30% жителей, вода и тепло у них есть.

Ранее стало известно, что в Киевской, Хмельницкой, Тернопольской, Харьковской, Винницкой, Житомирской и Николаевской областях Украины прогремели взрывы. На территории этих областей сработала система ПВО.

Ранее The New York Times писала, что командующий российскими войсками в зоне спецоперации генерал Сергей Суровикин способен проводить сложные военные операции. По информации издания, в последние недели Москва нанесла более интенсивные авиаудары по оборонительным линиям ВСУ, что привело к увеличению потерь среди украинских военных.

Ранее The Telegraph писала, что Суровикин дисциплинировал и стабилизировал российскую армию после своего прихода к командованию. Автор материала отметил организаторские способности и жесткость генерала.