Кличко рассказал об угрозах от представителя офиса Зеленского Мэр Киева Кличко рассказал, что в офисе Зеленского ему угрожали лишением гражданства

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что представитель офиса украинского президента угрожал лишить его гражданства. Поводом для такого разговора стала подпись Кличко под письмом к главе Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть гражданство руководителю штаба теробороны Днепропетровской области Геннадию Корбану, рассказал киевский мэр изданию «Бабель».

При этом Кличко не указал прямо, что угроза поступила именно из офиса президента, но, отвечая на наводящий вопрос, отрицать не стал.

После того как я подписал письмо, был у меня разговор с намеком: ты так проактивен, мы еще за твое немецкое гражданство не брались. Я говорю: «Я буду очень удивлен, если мне покажут и отберут паспорт Германии», — сказал Кличко.

По словам киевского мэра, большую часть своей жизни он пробыл в Германии и США и имел возможность стать гражданином той или иной страны, однако отказался от этого.

Ранее Корбан подтвердил, что не может въехать на территорию Украины. До этого местные СМИ опубликовали короткое видео, на котором пограничники конфискуют у Корбана украинский паспорт. Сам глава партии «УКРОП» отметил, что пограничники не могут пустить его на Украину ни по одному другому документу, с чем сейчас разбираются его адвокаты.

В свою очередь мэр Днепра Борис Филатов раскритиковал Зеленского на фоне появившейся информации о лишении Корбана гражданства. По его мнению, подобные действия являются признаком «узурпации власти».