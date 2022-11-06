Кличко рассказал, как Киев будет отмечать Новый год Мэр Киева Кличко: в столице не планируют массовых гуляний в новогодние праздники

Фото: Anne-Beatrice Clasmann/dpa/Global Look Press

Виталий Кличко

Власти Киева намерены отказаться от проведения массовых праздничных мероприятий на Новый год и Рождество, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в эфире телемарафона, трансляцию которого вело несколько телеканалов Украины. Градоначальник добавил, что решение об установке в столице новогодней елки на текущий момент не принято.

Новый год и Рождество отменять никто не будет. Я убежден, что каждый сможет отпраздновать в кругу семьи. Массовых празднований у нас сто процентов не будет, — сказал Кличко.

Вопрос об установке новогодней елки, по словам чиновника, будет решен ближе к празднику. Мэр указал, что «атмосфера Нового года должна быть».

Ранее Кличко заявил, что украинская столица может остаться зимой без света, воды и отопления. По его словам, при этом в городе уже сделали большой запас топлива и генераторов, еды и воды.

Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко предупредил сограждан о возможных веерных отключениях электроэнергии и призвал к ее экономии. Кроме того, он заявил, что украинцам следует готовиться к «действительно тяжелой зиме».

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсон 1 ноября заявил, что из-за ударов ВС России повреждено 40% энергетической инфраструктуры страны. По его словам, в частности повреждены ТЭС, ТЭЦ и ГЭС.