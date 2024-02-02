Кличко рассказал, чем могут обернуться для Украины выборы в военное время Кличко: президентские выборы в военное время станут ядом для Украины

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Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко назвал ядом для Украины идею проведения президентских выборов в военной время. По его словам, которые приводит французское издание Le Point, избирательная кампания может привести к развалу страны.

Выборы в военное время стали бы ядом для страны. Они бы разрушили Украину изнутри. Мы должны обязательно дождаться окончания войны, прежде чем проводить их, — сказал градоначальник.

Кличко подчеркнул, что сейчас руководству Украины необходимо покончить с политическими распрями. Он также добавил, что не критикует действующего главу государства Владимира Зеленского, а дает ему советы, поскольку опасается, что страна «дрейфует к автократии».