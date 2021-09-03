Кличко призвал Европу усилить антироссийские санкции из-за СП-2

Санкции в отношении России должны быть усилены, поскольку газопровод «Северный поток — 2» является опасным проектом как для Украины, так и для Европы. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил лидеру партии ХДС/ХСС Армину Лашету на встрече в Ганновере. Его слова приводятся на сайте партии «Удар».

Очень важно сохранить и даже усилить санкции против Российской Федерации. В частности, если Россия будет использовать «Северный поток — 2» как инструмент геополитической борьбы и средство давления на Украину. Мы убеждены, что это опасный проект для Украины и Европы, их энергетической безопасности, — сказал Кличко.

Он добавил, что Украина рассчитывает на дальнейшую поддержку Берлином её суверенитета и территориальной целостности, а также «борьбы с российской агрессией».

Ранее депутат Верховной рады Евгений Мураев раскритиковал канцлера Германии Ангелу Меркель за её позицию по «Северному потоку — 2». По его словам, Меркель наплевать на интересы Киева, она поддерживает газопровод ради обеспечения российским топливом своей страны.