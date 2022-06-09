Мэру Киева Кличко присвоили звание почетного гражданина Варшавы

Фото: Evgen Kotenkoukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мэр Киева Виталий Кличко

Варшавский городской совет присвоил звание почетного гражданина Варшавы мэру Киева Виталию Кличко, передает РИА Новости со ссылкой на городскую мэрию. Кроме него такое звание было присвоено бывшему мэру столицы Польши Ханне Гронкевич-Вальц.

Городской совет Варшавы принял решение о том, что мэру Киева Виталию Кличко и бывшему мэру Варшавы Ханне Гронкевич-Вальц предоставлено почетное гражданство Варшавы, — говорится в сообщении.

Отмечается, что некоторые депутаты польской партии «Право и справедливость» не стали принимать участие в голосовании, поскольку они были против кандидатуры Гронкевич-Вальц, которая подозревается в коррупционных схемах с недвижимостью. Против предоставления звания для Кличко никто против не был, пишет агентство.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении польскому городу Жешуву звание города-спасителя. Он поблагодарил местную администрацию и жителей за помощь украинскому народу.