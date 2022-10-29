Кличко попросил у Запада одеяла и генераторы

Фото: Rolf Poss via www.imago-images.d/Global Look Press

Мэр Киева Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к странам Запада с просьбой предоставить Украине одеяла, зимнюю одежду и генераторы, пишет Daily Mail. По его словам, предстоящая зима станет для украинцев «огромными испытанием».

Свою просьбу градоначальник объяснил аварийным режимом работы системы энергоснабжения украинской столицы и дефицитом электроэнергии, который достигает 50%. Он заявил, что электроснабжение Киева может быть восстановлено до обычного уровня в течение двух-трех недель, если не возникнут обстоятельства, не зависящие от «Укрэнерго».

Издание отмечает, что киевские власти закупили несколько генераторов, а также оборудовали тысячу мобильных пунктов обогрева. Однако с наступлением более холодной погоды опасения, что горожане могут замерзнуть насмерть, возрастают.

Кличко также попросил Запад о новых поставках тяжелого вооружения и систем ПВО. По его словам, оружие необходимо Украине до тех пор, пока конфликт не закончится.

Еще летом Кличко предупредил киевлян о возможных проблемах с отоплением в зимний период и призвал их подготовить теплые вещи. Он также заявил, что в случае возникновения перебоев электричества будут задействованы генераторы, а если не будет отопления или газа, то имеются запасы мазута. При этом подчеркнул, что автономное функционирование украинской столицы возможно только достаточно короткий промежуток времени.