https://static.news.ru/photo/622d69d4-2968-11ea-8333-fa163e074e61_660.jpg Фото: КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"/facebook.com

Счёт за отопление для жителей Киева в январе уменьшится 22-23%. С таким заявлением выступил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Кабмин Украины принял решение, которое позволит снизить тарифы на отопление для населения на 30% уже в декабре.

В январе киевляне получат платежки с меньшими примерно на 22-23% счетами оплаты за тепло, — цитирует Кличко пресс-служба Киевского городского совета.

По его словам, в 2018 году городу вернули теплоэнергетический комплекс с долгосрочной аренды коммерческой структурой. Кроме того, муниципальные компании будут модернизировать устаревшие системы отопления.