Счёт за отопление для жителей Киева в январе уменьшится 22-23%. С таким заявлением выступил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Кабмин Украины принял решение, которое позволит снизить тарифы на отопление для населения на 30% уже в декабре.
В январе киевляне получат платежки с меньшими примерно на 22-23% счетами оплаты за тепло, — цитирует Кличко пресс-служба Киевского городского совета.
По его словам, в 2018 году городу вернули теплоэнергетический комплекс с долгосрочной аренды коммерческой структурой. Кроме того, муниципальные компании будут модернизировать устаревшие системы отопления.
Ранее депутаты городского совета Киева
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен