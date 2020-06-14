Кличко поймали на нарушении карантина

https://static.news.ru/photo/8e7b22d0-ae68-11ea-b56f-fa163e074e61_660.jpg Виталий Кличко Фото: Кличко - мер/facebook.com

Мэр Киева Виталий Кличко был замечен в компании мужчины и двух женщин в ресторане «Охота на овец». Жители города обвинили его в нарушении режима самоизоляции.

Ранее градоначальник призывал всех граждан строго соблюдать карантин. Также он грозился ужесточить режим самоизоляции. Он неоднократно отмечал всю сложность ситуации.

Тогда придётся вводить более строгий карантин, — цитирует его УНИАН.

На сегодняшний день в Киеве запрещено находится в заведениях за одним столом четверым людям. Также дистанция между столиками должна быть не менее 1,5 метра, а заведения должны прекращать свою работу не позднее 22:00. Кличко был замечен в более поздний час.

Как ранее писал NEWS.ru, в апреле 2020 года мэр Киева озвучил финансовые потери из-за пандемии коронавируса.