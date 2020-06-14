Кличко поймали на нарушении карантина

Мэр Киева Виталий Кличко был замечен в компании мужчины и двух женщин в ресторане «Охота на овец». Жители города обвинили его в нарушении режима самоизоляции.
Ранее градоначальник призывал всех граждан строго соблюдать карантин. Также он грозился ужесточить режим самоизоляции. Он неоднократно отмечал всю сложность ситуации.
Тогда придётся вводить более строгий карантин, — цитирует его УНИАН.
На сегодняшний день в Киеве запрещено находится в заведениях за одним столом четверым людям. Также дистанция между столиками должна быть не менее 1,5 метра, а заведения должны прекращать свою работу не позднее 22:00. Кличко был замечен в более поздний час.
Как ранее писал NEWS.ru, в апреле 2020 года мэр Киева озвучил финансовые потери из-за пандемии коронавируса.