Кличко подтвердил взрывы в Киеве

Фото: Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Киеве действительно раздаются взрывы, написал в своем Telegram-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко. Он призвал жителей спрятаться в укрытии до дополнительной информации.

По словам Кличко, в Дарницком районе обломки сбитой ракеты упали на крышу торгового центра. Также падение обломков зафиксировано в Шевченковском районе. Экстренные службы отправлены на места. Информация о пострадавших пока не поступала.

Ранее сообщалось о взрывах в Черкасской области. Взрывы прогремели около 04:41 по московскому времени, вскоре после запуска крылатых ракет. ПО информации местных мониторинговых центров, ракеты также летели в сторону Харьковской, Сумской, Черниговской, Полтавской и Киевской областей. Уточняется, что ракеты Х-101/555 запущены с шести бортов бомбардировщиков Ту-95МС, находящихся над акваторией Каспийского моря. МО РФ информацию не комментировало.

Ранее воздушную тревогу объявили во всех регионах Украины в ночь на среду, 30 августа, следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. По имеющейся информации, предупреждение об угрозе начало действовать в Сумской области в 23:11 по московскому времени. С 04:50 по московскому времени распространилось по всей территории Украины.