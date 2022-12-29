Кличко: 40% жителей Киева остались без света из-за ракетных обстрелов

Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев, Украина

40% жителей Киева остались без света после очередной серии ракетных ударов со стороны Вооруженных сил России, заявил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале. По его словам, экстренные службы уже работают над восстановлением подачи электричества. Он уточнил, что отопление и горячая вода подаются в прежнем режиме.

40% потребителей столицы после ракетной атаки – без света. В связи с необходимыми мерами безопасности, принимаемыми энергетиками во время воздушной тревоги. Сейчас энергетики работают над возобновлением электроснабжения. Тепло и воду город подает в штатном режиме. Кроме домов, где нет энергоснабжения, от которого зависит работа котельных, — написал Кличко.

Ранее утром украинские СМИ писали, что в Киеве и Киевской области прогремели взрывы. Киевская военная администрация сообщала, что работают системы противовоздушной обороны: обломки одной из сбитых ракет упали на частный дом и припаркованный поблизости автомобиль. На всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Кроме этого, системы противовоздушной обороны сработали также в Чернигове, Одессе и Сумской области. По Харьковской области было выпущено шесть ракет, пишут авторы портала. В свою очередь глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил о четырех ударах по Харькову. Он написал, что прилеты были замечены в Немышлянском и Основянском районах города. Он уточнил, что ракеты целятся в критическую инфраструктуру города.

В Одессе и Одесской области произошло отключение света, из-за чего весь городской транспорт был отправлен в депо, пишут местные жители. Кроме того, электричество было отключено в Днепропетровской области. Глава Днепропетровской ОГА Александр Вилкул заявил, что электричество было принудительно отключено в Кривом Роге. По его словам, вся критическая инфраструктура города переведена на питание от генераторов.

Мэр Львова Андрей Садовой также подтвердил звуки взрывов в городе, глава ОВА Максим Козицкий добавил, что в регионе работает ПВО.

Как утверждает советник офиса президента Украины Алексей Арестович, всего 29 декабря на Украине ожидается прилет более 100 ракет в несколько волн. Он призвал местных жителей не пренебрегать укрытием.

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин ранее заявил, что российские удары повредили 702 объекта критической инфраструктуры в стране. Он уточнил, что в первую очередь речь идет о газопроводах и электроподстанциях.