Кличко озвучил финансовые потери Киева из-за пандемии коронавируса

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что из-за пандемии коронавируса столица Украины потеряла около $37 млн. По его прогнозам, эта цифра может увеличиться.
Сегодня сложная ситуация не только на Украине. Кризис, который вызвала пандемия, сильно ударил по экономике даже таких государств, как США и Китай. Конечно, и Украина несет большие финансовые потери. Киев — не исключение. Уже сегодня можно говорить, что столица потеряла более 1 миллиарда гривен, — заявил Кличко.
По словам градоначальника, власти уже приняли решение сократить расходы города на 4,1 миллиарда гривен.
Мы должны сделать все, чтобы город продержался и скорее вернулся к привычной жизни, — добавил он.
Ранее NEWS.ru писал о другом заявлении Кличко. Мэр Киева сообщил о закрытии Киево-Печерской лавры на карантин.
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