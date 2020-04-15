Кличко озвучил финансовые потери Киева из-за пандемии коронавируса

Председатель правления международного аэропорта «Рига» Илона Лице заявила о своём уходе в отставку с 16 апреля. Она занимала должность 10 лет и приняла это решение из-за проблем со здоровьем.

Председатель правления аэропорта «Рига» Илона Лице приняла решение уйти в отставку из-за проблем со здоровьем, — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы аэропорта. Ранее стало известно, что из-за пандемии коронавируса аэропорт...