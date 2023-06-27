Кличко объявят выговор из-за ненадлежащего состояния бомбоубежищ в Киеве

Фото: Alex Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мэру Киева Виталию Кличко и начальнику городской военной администрации Сергею Попко объявят выговор за ненадлежащее содержание бомбоубежищ в столице Украины, сообщает пресс-служба кабмина Украины. Также к дисциплинарной ответственности привлекут и глав нескольких администраций, под чьей ответственностью находилось содержание укрытий.

Реакция властей последовала за указом президента Украины Владимира Зеленского, распорядившегося ужесточить наказание за ненадлежащие содержание мест укрытия при сигналах тревоги. Согласно результатам проверки, только 65% бомбоубежищ в Киеве соответствовали государственным стандартам. Местным властям приказали привести их в порядок до 25 июля.

Ранее Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело из-за закрытого во время воздушной тревоги в Киеве бомбоубежища. Жители города жаловались Кличко на то, что это проблема существует давно. Он возложил ответственность за происходящее на глав районных администраций и предложил уволить их. В ответ глава Деснянской районной госадминистрации Киева Дмитрий Ратников заявил, что градоначальнику также следует покинуть свой пост, поскольку он тоже отвечает за безопасность киевлян.