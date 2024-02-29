Кличко обвинил Верховную раду в манипуляциях против киевских властей

Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Виталий Кличко

Верховная рада собрала комиссию по расследованию работы властей Киева, чтобы дискредитировать местную власть, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Он также отметил, что Рада пытается манипулировать обществом. Заявление градоначальника было опубликовано на сайте киевской администрации.

Внутри страны, к сожалению, продолжается политическая борьба. И я считаю, что временную следственную комиссию в парламенте создали, чтобы продолжать манипулировать обществом, распространять ложную информацию и дискредитировать столичную власть, — сказал Кличко.

Градоначальник сказал, что депутаты Рады не один год не могут принять важные законопроекты, которые нужны для развития Киева. Кличко допустил, что созданная комиссия вместо помощи городу будет заниматься только манипуляциями.

Ранее боксер Владимир Кличко, брат киевского мэра выразил мнение, что Вооруженные силы Украины ждет эффект домино после сдачи Авдеевки. По его мнению, такой исход событий стоит ожидать в случае, если Киев не получит оружия и боеприпасов от западных союзников. Кличко отметил, что если «Украина падет», то аналогичная участь ждет и другие страны Европы.

При этом спортсмен отметил, что Украине нужно оружие, а не солдаты НАТО. Он указал, что страна сможет добиться результата самостоятельно, но получив превосходство в вооружении.