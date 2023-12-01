Кличко нашел деньги для выплат мобилизованным в ВСУ киевлянам Кличко: Киев нашел средства для выплат 30 тысяч гривен каждому новобранцу ВСУ

Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Виталий Кличко (справа)

Власти Киева нашли средства для выплат мобилизованным горожанам, сообщил в своем Telegram-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко. По его словам, каждому новобранцу причитается по 30 тысяч гривен (73 тысячи рублей по курсу ЦБ РФ).

Киевская рада на ближайшем заседании рассмотрит вопрос материального поощрения для киевлян, которые будут мобилизованы в Вооруженные силы с декабря. Город нашел средства для выплат по 30 тысяч каждому новобранцу, — написал Кличко.

Ранее он заявил, что власти Украины не справились с финансированием армии. Таким образом Кличко оценил законопроект о перенаправлении НДФЛ с дохода военных из местных бюджетов в бюджет страны.

По словам мэра, все города и так платят в госбюджет 40% НДФЛ своих общин, а Киев — 60%. Он добавил, что все города также дополнительно направляют в помощь защитникам средства из бюджетов общин. Глава Киева заявил, что соответствующее решение «особенно ударит» по небольшим городам, где военный НДФЛ составлял значительную часть бюджета.

Также Кличко заявил, что территории, вошедшие в состав России, уже не принадлежат Украине, прокомментировав таким образом возможность проведения выборов во время продолжающегося конфликта. По его словам, украинское руководство не имеет возможности открыть избирательные участки на неподконтрольных Украине землях. Кличко отметил, что проведение выборов в нынешних реалиях привело бы к развалу Украины, поскольку политики начали бы грызться между собой за власть.