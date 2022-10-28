Кличко: Киев получил новые системы ПРО Мэр Киева Кличко сообщил о новых системах ПРО для города

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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о том, что город получил новые системы противовоздушной обороны. Известно, что поставки были осуществлены американской компанией. Кличко выразил надежду, что теперь столица Украины будет защищена от атак дронов-камикадзе. Слова мэра приводит РИА Новости.

Новое оборудование противовоздушной обороны уже поступило в столицу. Воздух будет более защищенным. Надеемся, что атак и провокаций с дронами-камикадзе уже не будет происходить, — сказал Кличко.

Как ранее сообщил американский производитель вооружения Raytheon Technologies, на Украине идет разворачивание двух установок системы ПВО NASAMS. В компании отметили, что правительство США одобрило поставку на Украину только этой системы, хотя также регулярно ведутся переговоры о поставках системы ПВО Patriot.

В октябре министр обороны Германии Кристина Ламбрехт сообщала о передаче Украине одной из четырех зенитно-ракетных систем Iris-T. Три оставшиеся будут направлены Киеву в 2023 году.

Издание Foreign Policy сообщило со ссылкой на источники, что власти Украины требуют от США и европейских стран высокоточные бомбы и кассетные боеприпасы. В Соединенных Штатах Америки в настоящее время экспорт таких систем запрещен. Поставки таких вооружений стали бы «противоречивым политическим изменением», отмечает журнал. Кассетные боеприпасы на территории США формально не находятся под запретом.