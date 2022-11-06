Кличко: Киев может остаться без света, воды и отопления Мэр Киева Кличко: столица Украины может остаться без света, воды и отопления

Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что украинская столица рискует остаться зимой без света, воды и отопления. По его словам, при этом в городе уже сделали большой запас топлива и генераторов, еды и воды, сообщает РИА Новости.

Мы делаем все, чтобы этого не произошло, но наши враги делают все для того, чтобы столица осталась без тепла, электричества и воды. Уже сейчас сделан большой запас топлива, генераторов, еды и большой запас воды, созданы пункты обогрева, — цитирует агентство политика.

Кличко прежде говорил, что в столице 450 тысяч квартир уже остаются без света. Он назвал ситуацию сложной из-за перегрузки энергосистемы страны. Также мэр призывал киевлян экономить электричество, особенно по утрам и вечерам. В Киеве 4 ноября проводят экстренное отключение света.

Ранее представитель Еврокомиссии Тим Макфи заявил, что Евросоюз может начать поставлять электроэнергию на Украину вместо того, чтобы импортировать ее из страны.

Макфи подчеркнул, Украине будет оказана экстренная помощь в восстановлении энергосети: в частности, Киеву предоставят дополнительную финансовую и техническую помощь в размере €25,5 млн и направят 400 электрогенераторов из Европы.