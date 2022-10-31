Кличко: 350 тысяч квартир в Киеве остались без электричества

Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что в результате ударов по инфраструктуре Киева был поврежден энергетический объект, питающий электричеством 350 тысяч квартир в городе. По словам градоначальника, в данный момент специалисты «Укрэнерго», сотрудники энергетической компании ДТЭК и экстренных служб приступили к ремонту энергообъекта.

Энергетики работают над тем, чтобы возобновить электроснабжение после повреждения энергообъекта, питающего около 350 тысяч квартир в Киеве. Специалисты ДТЭК, НЭК «Укрэнерго» вместе с другими экстренными службами и органами власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации, — написал Кличко в своем Telegram-канале.

Ранее мэр Киева рассказал об ударах по инфраструктуре города. По его словам, после атаки все службы работают, но часть столицы обесточена, а в некоторых районах нет водоснабжения.

В свою очередь мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что российские военные нанесли удар по местному объекту критической инфраструктуры. Кроме того, он сообщил о двух «прилетах» по городу. До этого на территории всех областей Украины была объявлена воздушная тревога. Немногим позже стали появляться сообщения о взрывах и работе ПВО. Удары по объектам критической инфраструктуры, исходя из имеющихся сведений, были нанесены в нескольких регионах Украины.