«Клерк США»: политолог рассказал, что станет с НАТО при Рютте Политолог Светов: во главе НАТО Рютте будет выполнять требования США

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Марк Рютте

Политолог Юрий Светов в разговоре с NEWS.ru заявил, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во главе НАТО станет «клерком США» и будет выполнять все требования Вашингтона. Эксперт предположил, что он не будет определять стратегию Альянса. Он отметил, что в качестве напутствия Йенс Столтенберг завещает своему преемнику попытаться собрать консолидированные ядерные силы стран-участниц НАТО.

Рютте не будет определять стратегию НАТО в дальнейшем, в какой-то мере он клерк США, который будет организовывать конференции и делать заявления, рекомендованные американцами. В качестве напутствия Столтенберг оставляет ему две важных вещи — попытаться собрать консолидированные ядерные силы членов НАТО, и перейти от региональной безопасности в Североатлантическом регионе к глобальной безопасности, — пояснил политолог.

Светов уточнил, что НАТО планирует двигаться в Азию, заключая соглашения с Австралией, Южной Кореей, Японией и Филиппинами. По его мнению, Рютте будет заниматься именно этим. Эксперт также уверен, что отношение к России и украинскому конфликту после назначения нового генсека никак не изменится.

Поэтому нам, по сути, все равно, кто станет генсеком НАТО. Единственное, впервые во главе НАТО встанет человек нетрадиционной ориентации (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена — NEWS.ru.), — заключил Светов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что после смены генсека никаких глобальных изменений в НАТО не произойдет. Она пояснила, что фигура генсека в Альянсе «с точки зрения его политического влияния является номинальной».