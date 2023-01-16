Кива: Зеленский готовит ликвидацию главкома ВСУ Залужного

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский собирается уничтожить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Илья Кива. По словам экс-парламентария, Зеленского беспокоит популярность главкома среди украинцев.

Зеленский давно обеспокоен и раздражен популярностью и растущим авторитетом главнокомандующего внутри украинского общества. Который может и хочет при удобном случае заменить президента, — написал Кива.

Он добавил, что убийство Залужного может быть представлено как российская операция.

Ранее западныеСМИ писали, что Зеленский попросил Залужного «перестать продвигать свой публичный образ» из-за роста популярности генерала в обществе. Украинские СМИ, в свою очередь, неоднократно сообщали о разногласиях между президентом и главкомом ВСУ, а также о планах Зеленского сместить Залужного с должности, поскольку его посчитали политическим конкурентом главы государства.