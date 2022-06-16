Кива: Зеленский готов отдать России часть территорий, чтобы вступить в ЕС Экс-депутат Верховной рады Кива: Зеленский готов уступить России часть земель, чтобы вступить в ЕС

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Здание МИД Украины

Президент Украины Владимир Зеленский готов уступить некоторые территории Украины, лишь бы страна получила статус кандидата в Евросоюз и затем в него вступила, написал в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Илья Кива. Украинский лидер ранее заявил, что под контроль России перешло 20% территории страны.

Зеленский готов уступить большую часть украинской территории России для прекращения боевых действий и за предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз с последующим вступлением, — считает экс-депутат.

Ранее обозреватель American Thinker Фрэнк Говард написал, что ситуация на Украине должна разрешиться мирным путем, причем на условиях России. По его мнению, США должны подтолкнуть Зеленского к такому решению.

Американское издание The New York Times в начале июня опубликовало материал о том, что Вашингтон уже не в состоянии бесконечно оказывать поддержку Киеву. Аналитики считают, что США следует переложить часть помощи Украине на Евросоюз. Они отметили, что нагрузка на американский бюджет сейчас слишком велика и пора обращаться за помощью для Киева к другим западным партнерам.