Кива предрёк Европе кровавые войны из-за ситуации на Украине Экс-депутат Рады Кива предрёк Европе кровавые войны из-за ситуации на Украине

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Последствия кризиса на Украине приведут к тому, что Европа столкнётся с кровавыми уличными боями. Об этом в своём Telegram-канале написал бывший депутат Верховной рады Илья Кива. По его мнению, «вооружённые члены боевых группировок» смогли попасть в Евросоюз под видом беженцев, а раздача оружия украинцам, которую ранее организовал Киев, лишь сильнее усугубит ситуацию.

Впереди кровавые войны за контроль на улице. Албанцы, турки и сирийцы получили новых конкурентов, — написал Кива.

Он также добавил, что «члены украинских преступных группировок» попавшие в Европу, могут стать причиной разгула наркоторговли, проституции и продажи оружия.

Ранее Кива рассказал про спасение от сотрудников СБУ одного из участников украинского антифашистского движения «Патриоты за жизнь» и заявил, что из-за этого президента страны Владимира Зеленского ожидает «сюрприз». Он пояснил, что спасшийся активист сможет рассказать о том, как украинские спецслужбы якобы похитили и казнили участников движения. Нардеп уточнил, что речь идёт и о тех, кто отдавал приказы на проведение этой операции.