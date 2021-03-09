Китайскую вакцину зарегистрировали на Украине

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Украинские власти зарегистрировали в стране китайскую вакцину от коронавируса CoronaVac, произведённую компанией Sinovac Biotech Ltd.

Уполномоченный представитель китайской организации в стране является расположенная в Киеве компания «Лекхим», представители которой рассказали о регистрации препарата журналистам агентства «Интерфакс-Украина».

Согласно контракту, заключённому с украинским Минздравом, в страну будет поставлено 1,9 млн доз медикамента, 700 тысяч из которых будут доставлены в марте.

Эффективность китайского препарата, по информации производителя, оценивается в 62,3% после двух доз, интервал между которыми должен составлять 28 дней.

Вакцинация от коронавируса на Украине началась 24 февраля. Сейчас граждан прививают препаратом Oxford/AstraZeneca, поставляемым из Индии.

Как писал NEWS.ru, число привившихся в мире от коронавирусной инфекции превысило количество заболевших. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Он подчеркнул, что больше трёх четвертей вакцинаций пришлось на 10 стран, где аккумулировано около 60% ВВП. В 130 странах, где проживает 2,5 млрд человек, люди не получили ни одной прививки.