Китайские журналисты объяснили нападки Прибалтики на Россию Журналисты Sohu удивились самоуверенности Прибалтики в отказе от российского газа

Фото: Frank Hoermann / Sven Simon/Global Look Press

Газорегуляторный пункт

Недавнее заявление Латвии, Литвы и Эстонии о намерениях полностью избавиться от зависимости от российского газа прозвучало достаточно смело на фоне энергетического кризиса в Европе, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на статью китайского издания Sohu. Журналисты обратили внимание, что население всех трех стран Прибалтики составляет около 6 млн человек, при этом промышленность развита плохо и в основном там занимаются сельским хозяйством. Авторы статьи пришли к выводу, что потребность Прибалтики в энергоресурсах крайне мала. По их оценке, для того чтобы просуществовать год, странам хватит всего одного танкера со сжиженным газом.

Вот почему страны Прибалтики так уверены в себе и осмеливаются выступить против России. <...> Ни производства, ни населения, зато сколько крика! — говорится в статье.

Самоуверенность прибалтов в отказе от российского газа объясняется их крайне малыми потребности, констатировали китайские публицисты. При этом ведущие страны ЕС признают, что пока не готовы полностью отказаться от российских энергоресурсов, в том числе Германия и Франция, построившие на недорогом топливе свою экономику.

Ранее МИД Латвии опубликовал доклад, в котором одним из приоритетов во внешней политике государства был назван «разгром России». Политолог Павел Шипилин заявил, что таким образом в Риге вновь доказали, что «бегут впереди паровоза» и «стараются быть святее папы римского», обслуживая интересы США.