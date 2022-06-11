Китайская делегация покинула зал во время выступления Зеленского на саммите

Фото: youtube.com

Китайские делегаты покинули зал во время выступления президента Украины Владимира Зеленского в ходе азиатского саммита по безопасности Shangri La Dialogue, пишет «Страна.ua». Украинский глава подключился к мероприятию по видеосвязи. При этом российские представители не присутствовали во время речи Зеленского, отметили в издании.

Китайская делегация покинула зал во время выступления президента Украины Владимира Зеленского на азиатском саммите по безопасности Shangri La Dialogue, — сказано в сообщении.

Азиатский саммит проходит с 10 по 12 июня в Сингапуре.

Схожая ситуация произошла в мае, когда, по сообщению CNN, после выступления президента Украины на международном экономическом форуме в Давосе делегация Китая не присоединилась к овациям в его адрес и вскоре покинула зал. Впоследствии агентство «Синьхуа» со ссылкой на делегацию КНР опровергло слова об уходе из зала после выступления Зеленского: согласно её заявлению, время выступления Владимира Зеленского совпало со временем переговоров с главой Международного энергетического агентства Фатихом Биролем.

Во время выступления на форуме в Сингапуре Зеленский предупредил о возможной угрозе голода в Азии и Африке на фоне проблем с поставками украинского зерна. Он также подчеркнул, что прекращение импорта зерновых может привести не только к глобальному кризису продовольствия, но также к политической нестабильности во всем мире и череде государственных переворотов.