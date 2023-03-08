Китайцев со счетами в Швейцарии напугали санкции против России FT: клиенты из Китая обеспокоились счетами в Швейцарии из-за санкций против России

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Швейцарский банк Credit Suisse в Берне

Крупнейшие банки Швейцарии отметили рост беспокойства своих богатых клиентов из Китая относительно хранения средств на счетах из-за санкций в отношении России, сообщило издание Financial Times. Эти опасения подтвердили руководители шести швейцарских банков, входящих в десятку ведущих финансовых организаций страны, отмечает FT.

Мы были не только удивлены, но и шокированы тем, что Швейцария отказалась от своего нейтрального статуса. У меня есть статистические данные о том, что буквально сотни клиентов, которые хотели открыть счета, теперь этого не делают, — заявил топ-менеджер одного из швейцарских банков, курирующий операции с азиатскими клиентами.

Руководитель одного из банков при этом заявил, что Швейцария слишком резко ополчилась против своих российских клиентов. По его словам, теперь швейцарским банкирам нужно провести черту между тем, во что их страна будет и не будет вмешиваться.

Аналитики отметили, что клиенты из Азии вносят значительный вклад в банковский сектор Швейцарии, на долю которого приходится 10% ВВП.

Швейцария поддержала практически все антироссийские санкции, введенные с 24 февраля 2022 года. В рамках санкций Берн заблокировал российские активы на сумму около $8,1 млрд, а банк Credit Suisse заморозил $19 млрд. Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис назвал правильным решение страны присоединиться к санкционным пакетам ЕС против России.