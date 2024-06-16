Кисида выделил для конференции по Украине считанные часы Визит Кисиды в Швейцарию ради конференции по Украине занял всего 2,5 часа

Фото: AP/ТАСС

Фумио Кисиду, Владимир Зеленский

Премьер-министр Японии Фумио Кисида пробыл на конференции по Украине в Швейцарии около 2,5 часов, пишет РИА Новости со ссылкой на программу его визита. Глава правительства прибыл из Цюриха в Бюргеншток 15 июня около 18:00 по московскому времени. На конференцию он попал примерно в 18:03.

Кисида выступил с речью до фотосессии с участниками мероприятия, которая состоялась около 20:00, и уже через полчаса, в 20:30, направился в Цюрих. Оттуда он вылетел в Японию — в 22:07.

Конференция по Украине проходит в Бюргенштоке с 15 по 16 июня. Организаторы не пригласили Россию на мероприятие. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя проведение саммита, заявил, что он закончится полным провалом. По его словам, подобные «переговоры» без участия Москвы являются бессмысленными.

Бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма ранее заявил, что конференция по Украине не может быть мирной, если на ней представлена только одна сторона конфликта. Он предположил, что саммит может лишь еще больше затянуть кризис. По мнению экс-главы правительства Японии, Россия и Украина должны вести переговоры вместе и прилагать усилия, чтобы прекратить военные действия.