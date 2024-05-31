Кишинев и Киев сохранят транзит российского газа в Приднестровье Bloomberg: российский газ пойдет через Турцию в Приднестровье

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Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил в интервью агентству Bloomberg о неофициальном соглашении, которое заключили Кишинев и Киев в отношении поставок российского газа в Приднестровье. Он напомнил, что срок транзитного контракта с ПАО «Газпром» истекает в конце года. Глава молдавского ведомства добавил, что пока неясно, кто будет нести расходы и не откажется ли российский концерн платить транзитные сборы.

Согласно предварительной сделке, новый маршрут через Турцию является жизнеспособным вариантом доставки российского газа в Приднестровье, — заявил Парликов.

Молдавский министр пояснил, что обе страны не хотят препятствовать транзиту российского газа, так как не хотят создавать кризис в регионе, тем более что он сразу же станет проблемой для всей Молдавии. При этом Кишинев не намерен выступать в качестве государственного гаранта по какому-либо газовому контракту.

Оператор газовой сети Украины в апреле 2024 года отказался от продления контракта о межсетевых соединениях, которые позволили бы российскому газу проходить транзитом через главный пункт пересечения границы Суджу в 2025 году. По соглашению между Молдавией и Украиной «Газпром» сможет поставлять газ в Турцию, а затем через Болгарию и Румынию, но из-за конструкции трубопровода ему все равно придется идти через Украину.

В январе 2024 года стало известно, что транзит топлива, подаваемого «Газпромом» через Украину для стран Европы, составляет 40,5 млн кубометров. Представитель компании сообщил, что поставки осуществляются через газоизмерительную станцию «Суджа». Заявка на прокачку топлива через «Сохрановку» была отклонена со стороны Украины.