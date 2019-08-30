Компания NR Investments Ltd., принадлежащая Натаниэлю Ротшильду, получила контроль над концессионером международного аэропорта Кишинёва — фирмой Avia Invest, — выкупив её владельца, кипрскую фирму Komaksavia Airport Invest Ltd. Молдавские власти пытались воспрепятствовать этому, но не смогли. Сам факт перехода контроля над аэропортом к западным руководителям уже стал поводом для серьёзных противоречий внутри молдавского общества и правительства.

По словам Натаниэля (или Нэта, как чаще его именуют западные СМИ) Ротшильда, представителя той самой династии, которой приписывают контроль над значительной частью мировых финансов, при новом собственнике аэропорт будет процветать, не подвергаясь, как это было ранее, политической конъюнктуре.

Натаниэль Ротшильд Jeremy Selwyn/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Что касается Avia Invest, то эта компания ещё в 2013 году получила аэропорт Кишинёва в концессию на 49 лет. В 2014-м владельцем 95% акций концессионера стало российское ООО «Комаксавиа» — с тех пор неоднократно звучали предположения, что за ним на самом деле стоит молдавский бизнесмен Илан Шор. Он, по информации действующих властей Молдавии, покинул страну ещё в середине июля этого года и на данный момент объявлен в международный розыск. Предполагается, что Шор действовал в сотрудничестве с лидером молдавской Демократической партии Владимиром Плахотнюком. Последний, к слову, пока спокойно путешествует по миру, но в самое ближайшее время также будет объявлен в международный розыск — во всяком случае, об этом 30 августа заявил министр внутренних дел республики Андрей Нэстасе.

Я надеюсь, что прокуроры будут действовать быстрее, чем ожидает Плахотнюк и его сообщники, и что мы как можно быстрее предпримем необходимые шаги по объявлению его в международный розыск и привлечению к ответственности, — отметил в интервью глава МВД Молдавии.

Молдавские власти ещё четыре года назад начали расследование по поводу законности передачи аэропорта в концессию компании Avia Invest. Тогда министр экономики и инфраструктуры республики Вадим Брынзан и нынешний премьер-министр Майя Санду заявили представителю NR Investments Ltd. о том, что первоначальный концессионный контракт якобы был составлен с нарушениями. Тем не менее продажа кипрской фирмы в итоге состоялась.

После недавней сделки по приобретению Komaksavia Airport Invest Ltd. компанией NR Investments Ltd. молдавские власти даже созвали заседание Высшего совета безопасности. По его итогам действующие президент и премьер-министр республики заявили, что все операции с акциями якобы будут заблокированы.

Тем не менее после покупки аэропорта новая компания-владелец выразила свою благодарность властям Молдавии, которые, казалось бы, всё время препятствовали сделке. Это, в свою очередь, вновь породило сомнения в честности нынешних молдавских руководителей. Остроты ситуации добавила и информация о том, что продажа состоялась якобы при непосредственном участии Владимира Плахотнюка. Эти сведения, в свою очередь, были распространены через Александра Слусаря, председателя парламентской комиссии по расследованию нарушений в банковском секторе. Его в Молдавии уже неоднократно неофициально обвиняли в различных махинациях, поэтому похвастаться безупречной репутацией сам он не может. Тем не менее именно он стоит во главе расследований наиболее резонансных дел в республике — например, о так называемой краже миллиарда, то есть о выводе миллиарда долларов из банковской системы страны.