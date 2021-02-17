Киркоров обжаловал запрет на въезд в Литву

https://static.news.ru/photo/d0b2d91c-7114-11eb-8325-96000091f725_660.jpg Филипп Киркоров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский певец Филипп Киркоров обратился в Вильнюсский окружной административный суд и обжаловал решение литовских властей, которые запретили ему пересекать границу страны в течение пяти лет. Об этом сообщил представитель судебной инстанции Аудрис Кутрявичюс.

Поступила жалоба 15 февраля. Суд рассмотрит её в рабочем порядке, — цитирует Кутрявичюса ТАСС.

15 января министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте сообщила, что Киркоров теперь не может пересекать литовскую границу до особого разрешения. Его внёс в список нежелательных персон в стране Департамент миграции балтийской республики. Решение будет действовать в течение пяти лет. Причиной стала позиция исполнителя в вопросе присоединения Крыма к России в 2014 году. Литовское внешнеполитическое ведомство считает, что певец «распространял российскую пропаганду и поддерживал агрессивную политику России по отношению к Украине».

Адвокат Александр Добровинский, который представляет интересы Киркорова, отметил, что решение Литвы он обжалует не только в литовском суде, но и в европейском. Гражданская позиция российского артиста, пояснил Добровинский, заключается в том, что культура, искусство, спорт и любовь должны быть вне политики.

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