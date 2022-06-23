В Херсоне сообщили о возможной депортации украинцев из ЕС для мобилизации Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов: ЕС может депортировать украинцев для мобилизации

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Власти Евросоюза обсуждают возможность депортации всех украинцев, которые сейчас находятся на территории ЕС, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. В беседе с «Украина.ру», что таким образом ЕС может начать помогать Киеву с мобилизацией населения в ВСУ.

Сейчас Европейский союз рассматривает возможность того, что будут депортированы все украинские мужчины на Украину, чтобы пополнить ряды «могилизации». Не мобилизации, а именно «могилизации», — заявил Стремоусов.

По словам чиновника, на Украине очень многие люди просто не понимают, зачем им напрямую рисковать своей жизнью в этой ситуации.

Херсонская область оказалась под контролем российских войск, как и приазовская часть Запорожской области. Там ввели военно-гражданские администрации, пустили в оборот рубль, начали вещание отечественных телеканалов. Обе области объявили о планах войти в состав России.

Ранее Стремоусов заявлял, что референдум по вхождению Херсонской области в состав России планируется провести этой осенью. Он добавил, что более конкретные сроки ещё не определены. Замглавы региона при этом отметил, что Херсонская область идёт по пути Крыма.