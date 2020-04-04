Кир Стармер стал главным оппозиционером Великобритании

Кир Стармер стал новым лидером партии лейбористов, заменив Джереми Корбина.
57-летний сэр Кир Стармер признался, что вступает в должность в крайне необычные времена, но для него это большая честь.
Если мы увидим ошибки и промахи правительства, если оно будет делать что-то недостаточно бысто, мы призовём его к ответственности, — приводит слова политика BBC.
Стармер работал адвокатом, а также был главой Королевской прокурорской службы.
Как ранее писал NEWS.ru, Джереми Корбин извинился за поражение на парламентских выборах.
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