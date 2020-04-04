Кир Стармер стал главным оппозиционером Великобритании

https://static.news.ru/photo/0af7da90-768a-11ea-b5f1-fa163e074e61_660.jpg Кир Стармер Фото: Gustavo Valiente/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кир Стармер стал новым лидером партии лейбористов, заменив Джереми Корбина.

57-летний сэр Кир Стармер признался, что вступает в должность в крайне необычные времена, но для него это большая честь.

Если мы увидим ошибки и промахи правительства, если оно будет делать что-то недостаточно бысто, мы призовём его к ответственности, — приводит слова политика BBC.

Стармер работал адвокатом, а также был главой Королевской прокурорской службы.

Как ранее писал NEWS.ru, Джереми Корбин извинился за поражение на парламентских выборах.