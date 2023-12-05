Кипрские банки прекратят проводить операции в рублях Politis: кипрским банкам дано указание прекратить все операции в рублях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кипрским банкам властями страны дано указание прекратить все операции в рублях, пишет местная газета Politis. Отмечается, что это сделано в рамках неких «профилактических мер».

Сообщается, что соответствующие решения были приняты кипрскими властями после решения США направить на остров группу из американских силовиков. Сотрудники ФБР и Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCen) займутся оказанием помощи в рассмотрении 29 дел, связанных с антироссийскими санкциями.

Также сообщается, что в юридических фирмах, а также компаниях, предоставляющих бухгалтерские услуги, начались проверки. Особое внимание уделено процедурам ускоренной регистрации бизнеса в стране гражданами России.

Ранее сообщалось, что банки на острове в последние годы принимали радикальные меры, закрывая счета россиян. Только в период с 2014 по 2020 год на острове было закрыто 85 тысяч счетов 40 тысяч человек. Банки лишились €70 млн, однако с 2014 года «полностью соблюдают санкции», которые вводит компетентный орган Минфина США (OFAC). Президент Всекипрской коллегии адвокатов Христос Клиридис пояснил изданию, что при закрытии счетов банки руководствуются индивидуальным договором, который заключается с клиентом.